Сергей Собянин и Валентина Матвиенко открыли фармзавод в ОЭЗ «Технополис «Москва»

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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Церемония открытия прошла в четверг, 26 января.

— Это действительно большое событие — открытие нового производства. Должен сказать, что в Москве последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны, — сказал Собянин.

Новый завод расположился на площадке собой экономической зоны (ОЭС) «Технополис «Москва». Предприятие будет изготавливать более ста видов препаратов, большинство из которых не выпускаются в России. По словам главы города, новое производство внесет значимый вклад в развитие фармацевтики целой страны.

Матвиенко добавила, что правительство России в последние годы уделяет большое внимание развитию фармацевтики. По ее словам, без поддержки Собянина и создания ОЭЗ реализовать такой крупный проект было бы невозможно, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластер «Ломоносов». В нем разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность.