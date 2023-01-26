Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин и Валентина Матвиенко открыли фармзавод в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин и Валентина Матвиенко открыли фармзавод в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: Пресс-служба Совфеда
Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в запуске первой линии производства твердых лекарственных препаратов на новом заводе в Зеленограде. Церемония открытия прошла в четверг, 26 января.

— Это действительно большое событие — открытие нового производства. Должен сказать, что в Москве последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны, — сказал Собянин.

Новый завод расположился на площадке собой экономической зоны (ОЭС) «Технополис «Москва». Предприятие будет изготавливать более ста видов препаратов, большинство из которых не выпускаются в России. По словам главы города, новое производство внесет значимый вклад в развитие фармацевтики целой страны.

Матвиенко добавила, что правительство России в последние годы уделяет большое внимание развитию фармацевтики. По ее словам, без поддержки Собянина и создания ОЭЗ реализовать такой крупный проект было бы невозможно, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли флагман Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластер «Ломоносов». В нем разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность.

Зеленоград Валентина Матвиенко Сергей Собянин заводы технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте