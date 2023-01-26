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Уборщица украла у хозяйки квартиры ювелирные украшения на 715 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Уборщица украла у хозяйки квартиры ювелирные украшения на 715 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

В центре столицы сотрудница клининговой службы украла у хозяйки квартиры коллекцию ювелирных украшений. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 26 января.

По его словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Новорязанской улице. В помещение пришла уборщица, и ее оставили в квартире одну. Воспользовавшись отсутствием хозяев, женщина похитила ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 715 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате оперативно-розыскных действий в Милютинском переулке подозреваемую задержали. Ею оказалась 23-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, которая временно проживает в столице. При обыске у нее нашли похищенные украшения, которые вскоре будут возвращены владельцам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантку заключили под домашний арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Другое преступление произошло на одном из подмосковных складов. Кладовщики придумали схему по краже и реализации товаров своего работодателя, и нанесли компании ущерб в размере 7,9 миллиона рублей.

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