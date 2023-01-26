Сотрудник центра госуслуг рассказала об особенностях «Искреннего сервиса» в МФЦ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) готовы выполнять даже не полагающиеся им задачи, чтобы горожане чувствовали себя максимально комфортно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший специалист центра госуслуг района Марьино Кристина Скворцова.

— В один из моих рабочих дней ко мне попала посетительница с вопросом про материнский капитал. Услуга нелегкая, требует правильно заполненного заявления. Женщина допустила ошибку, и я распечатала ей новое заявление. Пока она заполняла его, я увидела, что ее дочка обводит ноты и скрипичный ключ в нотной тетради, — сказала Скворцова.

Сотрудница центра добавила, что в один момент девочка начала плакать, так как боялась, что не сможет выполнить задание. Скворцова не растерялась и быстро показала, как правильно и аккуратно обводить ноты. При этом девушка ни на секунду не оторвалась от помощи ее матери.

— Заявительница была очень рада, что я помогла ее дочке, и отблагодарила меня, — заключила специалист.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сегодня стандартом работы МФЦ стал искренний сервис сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач.