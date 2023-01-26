Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики «Вагнера»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин пригласил бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) поучаствовать в спецоперации на Украине в составе «Вагнера». Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба бизнесмена.

— Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу, — поделился он.

Глава «Вагнера» подчеркнул, что у командиров подразделения негативное отношение к Гиркину. Для пополнения команды экс-министру обороны ДНР необходимо приехать в Луганскую народную республику.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел обращение Пригожина и поручил главам профильных комитетов обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий. Рассмотрением данного вопроса займутся председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Основатель ЧВК «Вагнер» 24 января заявил, что освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) в дальнейшем пресечет «любое наступление» украинской армии. Киевский режим отправляет все боеспособные части ВСУ к Артемовску, но это не особо помогает, поскольку солдаты «Вагнера» уничтожают украинские бандформирования.