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Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление украинской армии

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление украинской армии
Фото: t.me/wagnernew

Освобождение Артемовска (Бахмут — украинское название) в дальнейшем пресечет «любое наступление» украинской армии. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта, — поделился он.

Киевский режим отправляет все боеспособные части ВСУ к Артемовску — но это не особо помогает, поскольку солдаты «Вагнера» уничтожают украинские бандформирования, цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

До этого изданию CNN попались материалы из отчета украинской разведки о боях в районе Артемовска. По мнению украинских солдат, бойцы частной военной компании «Вагнер» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении.

Также Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности. По его словам, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти.

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