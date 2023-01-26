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Злоумышленники похитили более 50 метров кабеля из канализации в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Злоумышленники похитили более 50 метров кабеля из канализации в Подмосковье
Фото: shutterstock
Московская область, Ступино, улица Андропова Карта всех событий

В Подмосковье двое мужчин украли более 50 метров кабеля из телефонной канализации. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

Преступление произошло в городском округе Ступино на улице Андропова. Местная телекоммуникационная компания заметила, что у них пропали 55 метров кабеля и обратилась в полицию. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей городского округа Кашира в возрасте 23 и 24 лет.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Другая история произошла в центре столицы. Сотрудница клининговой компании осталась в квартире одна и украла коллекцию ювелирных украшений, стоимость которой оценивается в 715 тысяч рублей.

Подмосковье Ступино Московская область Преступления Уголовные дела
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