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В Мособлдуме назвали срок объединения Пущина, Протвина и Серпухова

Ирина Игнатенко
Общество
В Мособлдуме назвали срок объединения Пущина, Протвина и Серпухова
Фото: shutterstock

Объединение в один городской округ Пущина, Протвина и Серпухова завершится в течение года. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

По его мнению, данное решение открывает новые перспективы развития науки Подмосковья и в целом России. Голубев пояснил, что Протвино и Пущино — наукограды с очень мощным научным потенциалом, но для реализации масштабных проектов недостаточно их границ, необходимы новые земельные участки.

Кроме того, за последнее время город Серпухов показал большой научный рост. Депутат развеял опасения жителей городов Пущино и Протвино и заверил, что они не потеряют статус наукоградов.

— Как депутат выслушал все опасения жителей этих территорий. Из-за недостатка информированности все обрастало слухами и домыслами, — сказал парламентарий.

Пущино и Протвино останутся городами и наукоградами, отметил Голубев в комментарии «Радио 1».

В минувшем году в правительстве Московской области произошел ряд перестановок. Несколько чиновников получили повышения, были назначены заместителями председателя правительства, министрами или главами других ведомств.

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