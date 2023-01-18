Названы ключевые назначения в правительстве Подмосковья в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В минувшем году в правительстве Московской области произошел ряд перестановок.

Несколько чиновников получили повышения, были назначены заместителями председателя правительства, министрами или главами других ведомств, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Так, в январе 2022 года руководителем Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра стала Светлана Аипова. В том же месяце министром экологии и природопользования области был назначен Тихон Фирсов.

До назначения министром он занимал должность заместителя ведомства с 2020 года. Наибольшее количество перестановок в областном правительстве произошло в феврале.

Сначала начальник Госадмтехнадзора области Олег Баженов получил новую должность в качестве председателя Комитета лесного хозяйства региона. Самый высокий пост во время февральских перестановок получила Ирина Каклюгина, ставшая из заместителя губернатора вице-губернатором.

Должность одного из заместителей председателя правительства заняла Екатерина Зиновьева, оставшись при этом министром инвестиций, промышленности и науки региона. Министром здравоохранения по предложению губернатора Андрея Воробьева был утвержден бывший заместитель главы ведомства Алексей Сапанюк.

Также год назад было создано министерство социальных коммуникаций — его возглавила Екатерина Швелидзе. В 2022 году Анастасия Звягина покинула пост министра по информационной политике и была назначена советником губернатора в ранге министра.

Светлана Стригункова получила повышение до должности первого заместителя председателя правительства. Она по-прежнему курирует министерство здравоохранения и ЗАГСы. В то же время вице-губернатор Игорь Тресков стал напрямую курировать вопросы строительства и экологии.

До этого Воробьев рассказал об успехах экономического развития региона в 2022 году. Он отметил, что в настоящее время безработица в области находится на низком уровне, так как постоянно открываются новые предприятия, которые обеспечивают занятость населения.

Также стало известно, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в Подмосковье в 2023 году. Также акцент сделают на строительстве новых учреждений образования, больниц.

За год в Московской области намерены расселить свыше двухсот тысяч квадратных метров жилья. Это коснется не менее чем 12,5 тысячи человек.