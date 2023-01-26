Проект «Пернатый аудиогид» научит москвичей различать птиц по пению

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Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» запускает новый проект «Пернатый аудиогид», который расскажет жителям столицы о разнообразии птиц в Москве и научит различать их по пению. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе организации.

По словам замруководителя Мосприроды Веры Струковой, «Пернатый аудиогид» в первую очередь был создан для того, чтобы упростить определение птиц в природных условиях.

— В течение года мы планируем сравнить порядка 50 видов птиц. В специальном разделе на сайте Мосприроды можно будет не только прочитать и посмотреть, как выглядят пернатые, но и послушать их голоса, — сказала она.

Помимо этого, Струкова добавила, что на сегодняшний день в столице можно встретить порядка 270 видов птиц, 88 из которых занесены в Красную книгу Москвы, передает сайт Мосприроды.

Недавно сообщалось, что специалисты Мосприроды сфотографировали на территории Щукинского полуострова ястреба-перепелятника, занесенного в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости — как уязвимый вид на территории столицы.