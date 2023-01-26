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Стрелков ответил на приглашение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стрелков ответил на приглашение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) ответил на предложение предпринимателя Евгения Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер».

— В любом случае я готов рассмотреть это предложение. Не согласиться, а рассмотреть, если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит, — сказал он.

Однако Стрелков подчеркнул, что если предложение Пригожина серьезное, то для этого ему не обязательно ехать в Луганск — все условия можно обсудить и без этого, передает РБК.

До этого Пригожин ответил на частую критику Стрелкова в адрес ЧВК «Вагнер» и пригласил его стать одним из штурмовиков организации. Предприниматель добавил, что высоких должностей предложить он не может, а у командиров «Вагнера» отношение к Стрелкову резко негативное.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел обращение Пригожина и поручил главам профильных комитетов обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий.

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