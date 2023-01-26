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Группировка «Азов» стала частью ВСУ и отправится в Артемовск

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Группировка «Азов» стала частью ВСУ и отправится в Артемовск
Фото: gur.gov.ua

Запрещенная на территории России террористическая группировка «Азов»* вошла в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стала Третьей отдельной штурмовой бригадой. Об этом заявил глава группировки Андрей Билецкий в четверг, 26 января.

Он добавил, что боевиков планируют отправить в Артемовск (украинское название — Бахмут). При этом официального подтверждения информации пока не поступало, передает газета «Известия».

Недавно пленный боевик националистического полка «Азов» Ринат Алиев сообщил об участии инструкторов НАТО в военной подготовке ВСУ, которая проводилась задолго до обострения конфликта в Донбассе.

Алиев попал на срочную службу в 2018 году. Обучение новобранцев проводили на полигоне в селе Старичи Львовской области.

По его словам, контингент НАТО в учебном центре был на постоянной основе. Уже тогда солдат учили использованию вооружения западного производства.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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