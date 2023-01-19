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Пленный боевик «Азова» сообщил об участии инструкторов НАТО в обучении ВСУ еще до эскалации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пленный боевик «Азова» сообщил об участии инструкторов НАТО в обучении ВСУ еще до эскалации
Фото: gur.gov.ua

Пленный боевик националистического полка «Азов»* Ринат Алиев сообщил об участии инструкторов Североатлантического альянса в военной подготовке ВСУ, которая проводилась задолго до обострения конфликта в Донбассе.

— На срочной службе сталкивался с канадскими инструкторами, которые преподавали медицину. Учили оказывать первую помощь раненному на поле боя. Другие группы проходили у них разное обучение. Учили стрельбе, тактике, — рассказал он.

Алиев попал на срочную службу в 2018 году. Обучение новобранцев проводили на полигоне в селе Старичи Львовской области. По его словам, контингент НАТО в учебном центре был на постоянной основе. Уже тогда солдат учили использованию вооружения западного производства. Там же пленный боевик впервые увидел противотанковые комплексы Javelin, которые стали широко использоваться ВСУ в прошлом году.

После службы Алиев вступил а «Азов», где был наводчиком-оператором БТР-4 в отряде спецназа. Когда началась спецоперация, он был в Мариуполе и принимал участие в обороне города. В плену оказался в мае при зачистке завода «Азовсталь», передает ТАСС.

Помощь НАТО — единственное, благодаря чему Украина до сих пор имеет возможность продолжать боевые действия. Речь идет не только о финансовой поддержке и вооружении, но и об участии наемников в боевых действиях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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