«Происходит изменение суши»: Тамара Глоба предупредила о затоплении континентов

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Астролог Тамара Глоба оценила предсказания некоторых тарологов, которые предупредили человечество о затоплении континентов. По мнению специалиста по звездному небу, такое развитие событий весьма вероятно, однако это произойдет совсем нескоро.

— Это связано с титаническими пластами. Обратите внимание: сейчас даже землетрясения происходят по среднему поясу. Постепенно происходит изменение суши. Так и будет происходить, — пояснила Глоба в разговоре с телеведущим Андреем Малаховым.

Предсказания великих провидцев прошлого вот уже несколько столетий будоражат умы человечества. В некоторых пророчествах так отчетливо угадывается сегодняшняя действительность, что любые причины не верить им отпадают сами собой. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные прогнозы знаменитых мистиков на 2023 год.

Так, например, великий французский алхимик, астролог и провидец Мишель Нострадамус в своих знаменитых катренах (четверостишиях) писал о том, что 23-й год нового тысячелетия будет насыщен политическими событиями и природными катаклизмами.