Депутат Швыткин назвал взятие Угледара важным условием для контроля над Донбассом

Фото: Минобороны РФ

Существенную роль в установлении армией России контроля над территорией Донбасса играет взятие Угледара. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в четверг, 26 января.

— Я так понимаю, первая линия обороны прервана, нужно развивать успех. Это, безусловно, еще один шаг в освобождении Угледара, в конечном итоге продвижение к полному освобождению Донбасса, — сказал парламентарий.

Он добавил, что подразделения ВС РФ закрепились на позициях у окраин населенного пункта. Швыткин отметил, что в настоящее время российским бойцам необходимо закрепить свое положение.

Для подразделений армии России важно выбивать врагов из населенных пунктов, цитирует Швыткина «Лента.ру».

26 января российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе города Угледар. Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР, а также недалеко от села Никольское в ДНР и Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области.