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Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в районе Угледара

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в районе Угледара
Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в районе города Угледар ДНР. Об этом в четверг, 26 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР, а также недалеко от села Никольское в ДНР и Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области.

Конашенков добавил, что российскими специалистами были перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР, Куйбышево, Валерьяновка в ДНР, Новоуспеновка и Чаплинка в Херсонской и Запорожской областях соответственно, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого телеканал CNN рассказал, что ВСУ становится труднее наносить удары по целям армии России. Отмечается, что, в частности, украинским войскам становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами.

25 января президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к проведению контрнаступательных действий. По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

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