CNN: ВСУ становится труднее наносить удары по целям армии России

Фото: Минобороны РФ

На Украине заявили, что ВСУ становится труднее наносить удары по целям армии России в связи с тем, что ее подразделения «учатся на своих ошибках». Об этом в среду, 25 января, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что, в частности, ВСУ становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами. В свою очередь представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил телеканалу, что в Киеве ожидают наступления армии России этой весной.

Он утверждает, что российские подразделения продолжат осуществлять наступательные действия. Военно-политическое руководство Украины предполагает, что именно в ДНР и ЛНР будут сфокусированы основные наступательные усилия России, резюмировал Скибицкий.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике.

25 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли попытку диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Он добавил, что артиллерия армии России также ударила по позициям противника на правом берегу Днепра.