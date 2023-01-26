Пенсии жителей новых регионов с 1 марта переведут на стандарты России

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Пенсии жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам. Об этом в четверг, 26 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политик отметил, что многие жители новых регионов на сегодняшний день не имеют возможности подтвердить свой заработок и стаж, «предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов».

В подобных ситуациях им будут помогать сформированные межведомственные комиссии, которые проследят за тем, чтобы права граждан были защищены. Мишустин также добавил, что сами пенсионные выплаты и надбавки к ним «будут индексироваться».

От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей, подчеркнул председатель правительства. Они должны четко исполняться в каждом регионе страны, цитирует Мишустина Telegram-канал правительства России.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым выступили с инициативой уменьшить пенсионный возраст для работников присоединенных территорий.