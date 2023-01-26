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Рабочий погиб на стройке на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий погиб на стройке на западе Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Востряковское шоссе Карта всех событий

В районе Тропарево-Никулино на стройке погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 26 января.

По ее словам, трагедия произошла на строительном объекте на Востряковском шоссе. По предварительным данным, на мужчину 1996 года рождения упали металлические конструкции в результате попытки их передвижения.

Рабочий погиб на стройке на западе Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Никулинская межрайонная прокуратура. Также ведомство следит за выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего. Отдельное внимание будет уделено фактам нарушения техники безопасности и охраны труда.

Другая трагедия произошла на востоке столицы во время ремонтных работ в техническом помещении. 27-летнего рабочего ударило электрическим током. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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