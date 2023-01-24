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Рабочего убило током во время ремонтных работ на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочего убило током во время ремонтных работ на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, 1-я Рыбинская улица Карта всех событий

В районе Сокольники рабочего убило током во время проведения ремонтных работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 24 января.

По ее словам, трагедия произошла в техническом помещении на 1-й Рыбинской улице. Во время проведения ремонтных работ 27-летнего рабочего ударило электрическим током. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту была организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует Преображенская межрайонная прокуратура. Также сотрудники ведомства следят за выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.

— Особое внимание будет уделено нарушениям техники безопасности и охраны труда, — резюмировала Нефедова.

Другая трагедия произошла на строительной площадке на северо-востоке столицы. В результате взрыва парового котла на 4-й улице Марьиной Рощи погиб 24-летний рабочий. Расследование причин гибели мужчины взяла под контроль столичная прокуратура.

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