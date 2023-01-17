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Рабочий погиб из-за разрыва парового котла на северо-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Рабочий погиб из-за разрыва парового котла на северо-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, 4-я улица Марьиной Рощи 12к3 Карта всех событий

На стройплощадке на 4-й улице Марьиной Рощи разорвался паровой котел. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 17 января, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», в результате происшествия погиб один из рабочих. Подробности трагедии устанавливаются в настоящее время.

В декабре 2022 года на стройке в районе Раменки металлическая конструкция упала на мужчину. Трагедия произошла на строительном объекте во 2-м Мосфильмовском переулке.

От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.

До этого двое рабочих выпали с подъемника на стройке в подмосковных Мытищах. Они выполняли фасадные работы на высоте 15–20 этажей и выпали с подъемника. Мужчины выжили и вскоре были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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