Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента со смертью рабочего в Москве

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Москва, 4-я улица Марьиной Рощи, 12к2 Карта всех событий

Столичная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента на стройплощадке в СВАО, при котором погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова во вторник, 17 января.

— Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сказала она.

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Нефедова уточнила, что погибшему рабочему было 24 года.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на стройплощадке на 4-й улице Марьиной Рощи. При разрыве парового котла погиб один из рабочих.

В декабре 2022 года на стройке в районе Раменки металлическая конструкция упала на мужчину. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.