Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента со смертью рабочего в Москве
Столичная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента на стройплощадке в СВАО, при котором погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова во вторник, 17 января.
— Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сказала она.
Нефедова уточнила, что погибшему рабочему было 24 года.
Трагедия, о которой идет речь, произошла на стройплощадке на 4-й улице Марьиной Рощи. При разрыве парового котла погиб один из рабочих.
В декабре 2022 года на стройке в районе Раменки металлическая конструкция упала на мужчину. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.