Цифровизацию строительной отрасли Москвы планируется завершить до 2025 года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве разработали план по цифровизации строительной отрасли до 2025 года. Об этом в четверг, 26 января, сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Сейчас в целом на уровне РФ идет формирование именно архитектуры цифровизации строительной отрасли. Это очень важный процесс, потому что на этом этапе мы как государство должны рынку задать стандарты цифровизации, — сказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что департамент активно занимается данным процессом. Загрутдинов также добавил, что городское руководство ставит целью переведение всей инженерно-технической документации в «цифру» в этом году, поскольку благодаря цифровизации отрасли начальники проектов могут получать доступ к информации в онлайн-формате.

Такая мера существенно упрощает деятельность подрядных организаций. Загрутдинов также отметил, что цифровизация сферы позволит значительно ускорить производственные процессы.

Это, в свою очередь, влияет на своевременную сдачу объектов в эксплуатацию, а также позволяет предотвратить нарушения в проектах, передает «Москва 24».

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