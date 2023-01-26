Сергей Собянин рассказал о строительстве школы и детского сада на улице Константина Симонова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, улица Константина Симонова Карта всех событий

Новую школу с дошкольным отделением готовят к сдаче в районе Аэропорт в текущем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 января.

— Учебный корпус на улице Константина Симонова будет готов принять 400 ребят. На первом этаже запроектированы учебные кабинеты, кружковые помещения, обеденный зал на 175 мест и медкабинет, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На втором этаже появятся залы для занятий спортом и универсальные кабинеты. На третьем же организуют технический и многофункциональный библиотечный центры, а также методический кабинет.

Мэр добавил, что к настоящему моменту рабочие уже подготовили на объекте монолитные конструкции и выполнили отделочные работы на 50 процентов. Также ведется монтаж инженерного оборудования, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.