Аналитик Юшков объяснил рекордные показатели морской перевалки нефти Urals 

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, почему морская перевалка российской нефти Urals достигла рекордных показателей.

Эксперт напомнил, что с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, перевозимую танкерами. Также начал действовать ценовой потолок на морские поставки топлива. Но данные ограничения не помешали России перестроить рынок в азиатском направлении.

— Россия нашла выход: сначала в порты заходят танкеры небольшого дедвейта, загружаются и выходят в международные воды. И уже там переваливают нефть в большие танкеры. Это наиболее эффективный способ доставки нефти в тот же Китай, Индию, — отметил эксперт в комментарии «360».

Эксперт добавил, что чем больше расстояние до рынков сбыта, тем выгоднее использовать большие танкеры. Россия с декабря перегрузила в море 19 миллионов баррелей нефти марки Urals. По итогам января показатель может достигнуть рекордных 14 миллионов, передает ФАН.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что вопрос о контроле российскими компаниями перепродажи отечественной нефти с потолком цен для ЕС — дело сложное и многоуровневое. Российское сырье продолжает окольными путями поступать в Европу, но под видом сырья иностранного происхождения, объяснил он.