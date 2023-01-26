Две 18-летние девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Новорязанское шоссе, 19-й километр Карта всех событий

В ДТП с участием иномарки и грузового автомобиля погибли две 18-летние девушки. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

По неподтвержденным данным, авария произошла на 19-м километре Новорязанского шоссе. Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате столкновения две 18-летние пассажирки легковушки погибли на месте происшествия.

19-летнего водителя госпитализировали. В медицинском учреждении ему наложили десять швов. Шофер большегруза, 62-летний уроженец Кыргызстана, не пострадал.

Известно, что водитель легковушки получил права только девять месяцев назад. Автомобиль, на котором он ехал, принадлежит его деду. Родственник регулярно давал внуку кататься на машине, в частности, на ней молодой человек ездил в колледж, сообщил «МК».

Другое ДТП произошло в центре столицы. Автомобиль такси столкнулся с патрульной машиной на Моховой улице.