Автомобиль такси столкнулся с патрульной машиной в центре Москвы

Фото: Depositphotos

Москва, Моховая улица Карта всех событий

В центре столицы произошло ДТП с участием полицейской машины и автомобиля такси. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

По предварительной информации, авария произошла на Моховой улице. В результате столкновения пострадали два человека.

На месте происшествия работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «112».

Еще одно ДТП произошло в районе дома № 79 по Щелковскому шоссе. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе две маршрутки. В результате аварии пострадали два человека.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова назвала предварительные причины ДТП и сообщила, что сотрудники ведомства контролируют дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.