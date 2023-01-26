ФСБ раскрыла хищение 63 миллионов рублей с военного производства в Ростовской области

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На военном производстве в Ростовской области выявлен случай хищения 63 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области в четверг, 26 января.

По данным ведомства, в преступлении подозревают генерального директора АО «Звезда-Стрела», начальника 222-го военного представительства Министерства обороны России и директора ООО «ТПК «Горизонт».

По версии силовиков, подозреваемые вносили в государственные контракты завышенные цифры себестоимости производимых продуктов. Разницу в ценах злоумышленники похищали. Таким образом было присвоено более 63 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили РИА Новости.

Другую преступную группу осудили в столице за хищение недвижимости на сумму более 28 миллионов рублей. Мошенники за 2015 год незаконно заполучили жилплощадь от девятерых пострадавших.