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Суд отправил банду лжекредиторов из Москвы в колонию строгого режима

Степан Жирнов
Происшествия
Суд отправил банду лжекредиторов из Москвы в колонию строгого режима
Фото: Пресс-служба Черемушкинского суда

Группу мошенников, которые лишили своих жертв имущества, приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 26 января.

По ее словам, преступная группа орудовала в 2015 году на территории столицы. Злоумышленники выдавали займы под залог доли недвижимого имущества. Аферисты убеждали, что жилплощадь должники потеряют только в том случае, если не вернут деньги, а выплаты по займам будут минимальными. На деле же мошенники оформляли документы о купле-продаже и дарении недвижимого имущества, после чего незаконно получали квартиры в собственность.

Таким образом, от рук злоумышленников пострадали девять человек, а суммарный ущерб оценивается в сумму свыше 28,4 миллиона рублей.

Деятельность группы была пресечена. Аферистов задержали и возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере», «Мошенничество, совершенное в крупном размере, а также в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Покушение на мошенничество».

Перед судом предстали Эльвира Федас, занимавшаяся консультацией пострадавших, Ольга Носова, искавшая новых жертв и координировавшая группу, а также Павел Доценко и Шавкат Махмудов.

В результате в четверг, 26 января, Черемушкинский районный суд признал всех вышеперечисленных виновными. Федас и Доценко получили девять лет лишения свободы, Носова — девять с половиной, а Махмудов отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Уголовное дело организатора банды было выделено в отдельное производство.

Другую организованную группу аферистов сотрудники правоохранительных органов задержали в столице. Злоумышленники делали вид, что являются успешными биржевыми консультантами, и убеждали жертв инвестировать деньги в ценные бумаги. Однако все средства поступали исключительно на счета мошенников. Таким образом жулики «заработали» более 17 миллионов рублей.

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