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Аэропорт Шереметьево обслужил более 28 миллионов пассажиров в 2022 году

Полина Долганова
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Аэропорт Шереметьево обслужил более 28 миллионов пассажиров в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево в прошлом году обслужил свыше 28 миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани в четверг, 26 января.

Всего за год было перевезено 28 миллионов 422 тысячи людей. Уточняется, что на внутренних воздушных линиях поток пассажиров вырос по сравнению с показателями 2021 года на 0,8 процента и составил 22 миллиона 28 тысяч человек.

На международных линиях в прошлом году аэропорт обслужил 6 миллионов 395 тысяч пассажиров. Самыми популярными международными направлениями по итогам года стали Анталья, Стамбул и Минск.

В прошлом году пассажиры аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево забыли почти 140 тысяч вещей, среди которых подарки президенту, интимные игрушки и инвалидная коляска.

Так, например, в аэропорту Внуково был забыт 21 691 предмет. Наиболее интересными находками оказались инвалидная коляска, костыли и интимные игрушки.

Чаще всего в воздушной гавани забывали ремни, зарядки и наушники. По итогам прошедшего года сотрудники Шереметьево обнаружили 27 577 находок.

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