США ввели санкции против Мантурова и Минниханова

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США ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина в четверг, 26 января.

Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева. В санкционный список была включена и компания «Интерроса», перерегистрированная в Приморском специальном административном районе, а также топ-менеджер компании Сергей Батехин.

Под ограничения также попали компании и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее основателем, бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них — объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент» и организация Sewa Security Services. Помимо этого, американский Минфин включил в санкционный список еще два лица — Валерия Захарова и Александра Иванова.

До этого управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями заявило, что россияне, которые находятся под санкциями, могут попытаться их обойти за счет инвестирования в коммерческую недвижимость.