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Bloomberg: ЕС рассматривает введение потолка цен на дизель из России

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: ЕС рассматривает введение потолка цен на дизель из России
Фото: shutterstock

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничить цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. Об этом в четверг, 26 января, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно имеющейся у издания информации, при покупке нефтепродуктов со скидкой ограничение будет на уровне 45 долларов за баррель. Утверждается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, однако уровень цен варьируется и является нестабильным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергетических ресурсах. В настоящее время наблюдается «закат Европы», подчеркнул он.

По мнению парламентария, ЕС сам себя наказал, когда установил потолок цен на газ и нефть из России. Отныне европейские страны будут покупать ресурсы по гораздо более высоким ценам, резюмировал политик.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что вопрос о контроле российскими компаниями перепродажи отечественной нефти с потолком цен для ЕС — дело сложное и многоуровневое. Российское сырье продолжает окольными путями поступать в Европу, но под видом сырья иностранного происхождения, объяснил он.

Евросоюз (ЕС) дизельное топливо Россия Энергетика
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