Расписание поездов на МЦД-2 изменится 28–30 января из-за строительства ТПУ «Рижская»

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МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Рижская Карта всех событий

В период с 01:30 28 января по 04:30 30 января из-за строительства ТПУ «Рижская» на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится расписание поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 января.

Уточняется, что на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение будет осуществляться по пути на Нахабино. Интервалы движения поездов на центральном участке МЦД-2 будут увеличены до одного часа.

Помимо этого, на Рижском направлении часть рейсов будет отменена, а интервалы движения поездов увеличат до получаса. Некоторые составы проследуют от/до станции Стрешнево и Рижского вокзала.

На Курском направлении некоторые поезда отменят, интервалы движения транспорта будут увеличены до 20 минут, а часть электричек проследует от/до станции Царицыно и Курского вокзала.

Все работы пройдут в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что по итогам 2022 года МЦД-1 и МЦД-2 перевезли 182 миллиона человек, что на 6,4 процента больше, чем в 2021 году.