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Приметы и советы

Глоба предрекла грандиозную любовь и карьерный рост одному знаку зодиака

Евгений Жуков
Общество
Глоба предрекла грандиозную любовь и карьерный рост одному знаку зодиака
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба рассказала, кто из представителей зодиакального круга существенно поправит свое финансовое положение в первой половине 2023 года.

Этим знаком, как уточняется, стали Львы. В первом полугодии 2023-го они могут рассчитывать на успех вдали от дома, который будет связан с работой, творчеством и лидерством.

Ко всему прочему, этот знак зодиака может встретить свою любовь. Именно в поездках, отметила Глоба, рожденные под созвездием Льва люди будут зарабатывать деньги.

Однако заняться удвоением своего капитала необходимо в первые месяцы года, поскольку уже весной источник дохода может уйти. Астролог подчеркивает, что Вселенная даст Львам шанс, который не стоит упускать.

Летний период подарит им продвижение по карьерной лестнице — в этом Львов поддержит начальство. Наиболее успешным станет июль, поскольку в это время Львы обратят внимание на своих возлюбленных, что станет хорошим предлогом для беременности и рождения детей, передает Teleprogramma.pro.

Астрологи убеждены, что рожденные под определенным знаком зодиака женщины по праву могут считаться самыми счастливыми, ведь они во всем соблюдают баланс.

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