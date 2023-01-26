Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака самые счастливые

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Астрологи убеждены, что рожденные под определенным знаком зодиака женщины по праву могут считаться самыми счастливыми, ведь они во всем соблюдают баланс.

Ими, как уточняется, являются женщины-Весы. Астрологи считают, что они часто увлекаются психологией, философией, ищут для себя правильный жизненный путь.

Именно благодаря такому богатому опыту Весам удается всегда найти свое счастье в жизни. Помогает таким женщинам и то, что они нисколько не зацикливаются на собственной внешности и не переживают по этому поводу. У них нет комплексов, Весы верят, что один недостаток всегда компенсируется определенным достоинством, передает Teleprogramma.pro.

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части: первой половине знаков повезет в январе — июне, второй — в июле — декабре. Так, Овнам больше повезет во второй половине года.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.