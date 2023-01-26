Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака самые счастливые

Евгений Белоусов
Общество
Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака самые счастливые
Фото: Unsplash

Астрологи убеждены, что рожденные под определенным знаком зодиака женщины по праву могут считаться самыми счастливыми, ведь они во всем соблюдают баланс.

Ими, как уточняется, являются женщины-Весы. Астрологи считают, что они часто увлекаются психологией, философией, ищут для себя правильный жизненный путь.

Именно благодаря такому богатому опыту Весам удается всегда найти свое счастье в жизни. Помогает таким женщинам и то, что они нисколько не зацикливаются на собственной внешности и не переживают по этому поводу. У них нет комплексов, Весы верят, что один недостаток всегда компенсируется определенным достоинством, передает Teleprogramma.pro.

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части: первой половине знаков повезет в январе — июне, второй — в июле — декабре. Так, Овнам больше повезет во второй половине года.

Таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям данного знака американские горки, но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно следует триумф.

Гороскопы Женщины Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте