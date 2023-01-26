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Спектакль о детях в блокадном Ленинграде представили в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Спектакль о детях в блокадном Ленинграде представили в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Показ спектакля «Мое Ленинградское детство» прошел в столичном Музее Победы накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль подготовил независимый театр для всей семьи «Мамин театр». Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Как ребенок видит мир во время войны? Возможно, ему кажется, что это игра и к этой игре нужно просто приспособиться. Фразы девочки Лены в спектакле звучат просто, но пронзительно: «Бумажные лента на окнах — это теперь такая мода?», — поделились в театре.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

В основу сюжета спектакля легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.

Главную роль в спектакле исполнила Василиса Галсанова, артистка Московской государственной филармонии им. Чайковского, ведущая артистка МДТ «Бенефис», основательница «Маминого театра». Она же одновременно и режиссер спектакля.

Накануне сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда», в создании которой приняли участие музеи стран СНГ.

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