Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев из-за истязаний отчима в Москве
Малолетний мальчик попал в столичную больницу с множественными телесными повреждениями, из-за которых ему пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 26 января, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
— Установлено, что ребенок проживал в семье с отчимом, который на почве личной неприязни систематически причинял ему физические и моральные страдания, — рассказала она.
Отчим ребенка уже доставлен в отделение СК, добавила Иванова. Кроме того, скоро ведомство даст правовую оценку действиям матери мальчика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Другое преступление, связанное с детьми, произошло осенью 2022 года в Ленинградской области. Пьяный отец ранил ножом девятилетнего сына. Инцидент также произошел на фоне семейных ссор.