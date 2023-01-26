Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев из-за истязаний отчима в Москве

Фото: СК России

Малолетний мальчик попал в столичную больницу с множественными телесными повреждениями, из-за которых ему пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 26 января, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Установлено, что ребенок проживал в семье с отчимом, который на почве личной неприязни систематически причинял ему физические и моральные страдания, — рассказала она.

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Отчим ребенка уже доставлен в отделение СК, добавила Иванова. Кроме того, скоро ведомство даст правовую оценку действиям матери мальчика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Другое преступление, связанное с детьми, произошло осенью 2022 года в Ленинградской области. Пьяный отец ранил ножом девятилетнего сына. Инцидент также произошел на фоне семейных ссор.