Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев из-за истязаний отчима в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев из-за истязаний отчима в Москве
Фото: СК России

Малолетний мальчик попал в столичную больницу с множественными телесными повреждениями, из-за которых ему пришлось ампутировать несколько пальцев. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 26 января, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Установлено, что ребенок проживал в семье с отчимом, который на почве личной неприязни систематически причинял ему физические и моральные страдания, — рассказала она.

Видео: Telegram / Следком

Отчим ребенка уже доставлен в отделение СК, добавила Иванова. Кроме того, скоро ведомство даст правовую оценку действиям матери мальчика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Другое преступление, связанное с детьми, произошло осенью 2022 года в Ленинградской области. Пьяный отец ранил ножом девятилетнего сына. Инцидент также произошел на фоне семейных ссор.

Следственный комитет истязания Москва Дети Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте