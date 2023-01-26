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Рындин покинет пост первого замглавы Департамента градостроительной политики Москвы

Евгений Жуков
Город
Рындин покинет пост первого замглавы Департамента градостроительной политики Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым освободил от должности первого замглавы городского департамента градостроительной политики Олега Рындина с 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 26 января.

— Освободить Рындина Олега Витальевича от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 31 января 2023 года, — говорится в документе.

Уточняется, что Рындин был освобожден от этой должности по собственной инициативе.

До этого стало известно, что Собянин освободил Игоря Попова от должности главы управы района Покровское-Стрешнево.

Кроме того, глава города назначил Салмана Дадаева на пост заместителя префекта Юго-Восточного административного округа. Контракт с Дадаевым заключен сроком на пять лет.

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