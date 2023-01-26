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Билл Гейтс назвал правительство Украины до начала СВО «несчастьем для народа»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Билл Гейтс назвал правительство Украины до начала СВО «несчастьем для народа»
Фото: flickr/worldeconomicforum

До начала специальной военной операции правительство Украины было коррумпированным. Но нынешнему президенту Владимиру Зеленскому удалось сплотить народ. Такое мнение высказал в четверг, 26 января, основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс.

— Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно было коррумпировано, его контролировали несколько богатых людей. Это действительно несчастье для народа Украины, — заявил он.

Зеленский сплотил весь украинский народ и оказался гораздо более сильным политиком, чем от него ожидали в остальном мире, заявил Гейтс в интервью на YouTube аналитическому центру Lowy Institute.

Читатели британского издания The Daily Mail раскритиковали Зеленского после его слов о том, что крушение вертолета в Броварах является следствием спецоперации РФ. «Несчастным случаем» оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти», — возмутился один из пользователей.

Украина Владимир Зеленский Билл Гейтс
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