Юрист Соловьев предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян

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Мошенники стали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых людей. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он сообщил, что злоумышленники начали делить аферу на несколько этапов и делать «пристрелочные» звонки.

— Они разработали новую тактику. Сначала делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Затем закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее средства. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять «зеркальный» кредит», — пояснил специалист.

В большинстве случаев телефонные мошенники применяют данную схему для обмана пожилых людей, отметил он. По его словам, люди старшего возраста обычно с энтузиазмом относятся к предложению помочь правоохранительным органам, тем более они зачастую испытывают дефицит общения. Также нередко целью мошенников становятся женщины старше 35 лет, рассказал Соловьев в интервью радио Sputnik.

Если вам поступил подозрительный звонок, лучше сразу же прервать разговор, посоветовал он.

— Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то произойдет, вас вызовут в СК или органы внутренних дел, — предупредил юрист.

26 января сообщалось, что столичная микрофинансовая фирма угрожала и преследовала мать студента, взявшего кредит.