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Функционал «МЭШ» расширили для столичных классных руководителей

Александр Афонин
Город
Функционал «МЭШ» расширили для столичных классных руководителей
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Классные руководители теперь могут вносить информацию о достижениях учеников в сервис «Портфолио учащегося» «Московской электронной школы» («МЭШ»). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 27 января.

— Новая опция сервиса не только сделает цифровое портфолио более полным и всеохватывающим, но также расширит наставнические возможности классных руководителей и будет содействовать укреплению их отношений с учениками и родителями, — сказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Олеся Лукашук.

Новая функция позволит фиксировать все достижения школьников. Это в свою очередь положительно отразится на их творческом и профессиональном развитии в будущем, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в сервисе «МЭШ» стали доступны персональные рекомендации по выбору профессиональной траектории для учеников 5–11-х классов. Получить наставления можно в сервисе «Портфолио учащегося», где школьникам необходимо будет заполнить анкету о своих увлечениях, интересах и хобби.

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