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Приметы и советы

Жителям столицы напомнили, как сортировать металлические отходы

Александр Афонин
Город
Жителям столицы напомнили, как сортировать металлические отходы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице продолжается программа раздельного накопления отходов, для популяризации которой Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы выпустил новый цикл публикаций с ответами на важные вопросы о сортировке мусора.

— Очень важно, чтобы как можно больше горожан были знакомы с принципами раздельного сбора и понимали, что сортировать отходы — это совсем не сложное, но очень полезное дело, — сказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Так, для удобства горожан раздельный сбор мусора осуществляется путем сортировки отходов в синий и серый контейнер. Первый вариант предназначен для предметов, подлежащих переработке. Второй — для смешанных отходов, которые не могут быть применены для повторно.

Жителям столицы напомнили, как сортировать металлические отходы Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

При сортировке металла в синий контейнер можно выбросить алюминиевые и жестяные банки, пустые баллончики из-под аэрозоля, отслуживший зонт и так далее. Старую электронику можно продать на запчасти или сдать на переработку в некоторые магазины.

Однако отработанные батарейки нужно сдавать в эколого-просветительские центры города. Это связано с тем, что такие отходы относятся к опасным и их следует утилизировать особым образом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что за 10 месяцев 2022 года москвичи сдали более одного миллиона тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. В 2021 году налогичный объем собрали за весь год.

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