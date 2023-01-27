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Завершился капремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина

Евгений Белоусов
Город
Завершился капремонт доходного дома Веселовской на улице Чаплыгина
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, улица Чаплыгина, 8с1 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома 1899 года постройки на улице Чаплыгина. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

При ремонте дома специалисты фонда обратили особое внимание на воссоздание архитектурных декоративных элементов. Они создали уникальный проект проведения работ, который учитывал все особенности объекта, а также подобрали максимально подходящие материалы и технологии, подчеркнул заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Сначала специалисты выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и промывку керамической плитки. Затем они восстановили поврежденную кирпичную кладку, заделали трещины современными растворами и выполнили ремонт штукатурного слоя. Места намокания рабочие обработали антигрибковым составом.

На втором этапе специалисты привели в порядок лепной декор и архитектурные элементы, а также отремонтировали проездную арку. На завершающей стадии капитального ремонта был обновлен штукатурный слой стен и нанесен новый окрасочный слой.

До этого стало известно, что завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 7/6 на улице Волхонке. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.

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