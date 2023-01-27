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Более 14 тысяч экологических мероприятий провела Мосприрода в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Более 14 тысяч экологических мероприятий провела Мосприрода в 2022 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты Мосприроды за 2022 год провели свыше 14 тысяч экологических мероприятий, более семи тысяч из которых — в экоцентрах. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В мероприятиях приняли участие порядка 600 тысяч человек. Москвичам доступны интерактивные занятия, лекции, экскурсии, природоохранные акции, экологические праздники, викторины, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, квесты, виртуальные экскурсии и экодиктанты.

Также в прошлом году Мосприрода подготовила около 600 акций, к которым присоединились почти 30 тысяч человек. Более 40 эколого-просветительских кружков провели почти 500 занятий. На природных территориях и в эколого-просветительских центрах заработали 12 новых офлайн-кружков, среди которых «Круговорот добра в природе», «Экорежиссер», «Погружение в цветок», «Природа и фантазия» и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно Мосприрода запустила новый проект «Пернатый аудиогид», который расскажет жителям столицы о разнообразии птиц в Москве и научит различать их по пению. По словам замглавы ведомства Веры Струковой, «Пернатый аудиогид» был создан для того, чтобы упростить определение птиц в природных условиях.

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