Более 25 тысяч квадратных метров жилья по реновации построят в Отрадном

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Специалисты построят 25,1 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации на территории бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе». Об этом в пятницу, 27 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Переселение по программе реновации началось в Отрадном в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка на Олонецкой улице (дом 21в). В нее переезжают жители двух старых жилых домов, расположенных в Отрадном проезде, — новые квартиры уже получили 106 семей (98 процентов), — рассказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территории бывшей промзоны планируется возвести свыше 250 тысяч квадратных метров современного жилья, часть из которой будет построена по программе реновации. Кроме того, на участке планируется построить магазины, офисы, банки и точки общепита, а также более 357 тысяч квадратных метров производственных площадей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще 4,3 тысячи квадратных метров жилья по реновации построят на неэффективно используемом участке на проспекте Маршала Жукова. Помимо современного жилья, на территории появится участковый пункт полиции.