Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

В Северо-западном тоннеле, при движении в сторону центра, произошло возгорание автомобиля «Мазда». Об этом в пятницу, 27 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

На место инцидента отправился отряд ГИБДД. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. На текущий момент возгорание ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. Однако в связи с произошедшем движение на участке затруднено.

Накануне сообщалось, что ночью на севере столицы произошел пожар, в результате которого сгорели три автомобиля. По данным МЧС России по Москве, возгорание произошло на улице Маршала Федоренко.