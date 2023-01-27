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Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

Александр Афонин
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Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

В Северо-западном тоннеле, при движении в сторону центра, произошло возгорание автомобиля «Мазда». Об этом в пятницу, 27 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

На место инцидента отправился отряд ГИБДД. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. На текущий момент возгорание ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. Однако в связи с произошедшем движение на участке затруднено.

Накануне сообщалось, что ночью на севере столицы произошел пожар, в результате которого сгорели три автомобиля. По данным МЧС России по Москве, возгорание произошло на улице Маршала Федоренко.

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