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Три автомобиля сгорели на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля сгорели на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Маршала Федоренко, 2к1 Карта всех событий

Ночью на севере столицы произошел пожар, в результате которого сгорели три автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 26 января.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Маршала Федоренко, возле дома № 2, корпус 1. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 01:21 огонь был ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в квартире жилого дома на Ленинском проспекте. После тушения в помещении обнаружили тело мужчины. По данному факту была организована проверка.

Позже выяснилось, что в огне погиб бывший топ-менеджер крупной российской компании.

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