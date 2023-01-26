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Личность мужчины, погибшего в пожаре на юго-западе Москвы, установлена

Степан Жирнов
Происшествия
Личность мужчины, погибшего в пожаре на юго-западе Москвы, установлена
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В пожаре, который произошел в квартире жилого дома на Ленинградском проспекте, погиб бывший топ-менеджер крупных российских компаний. Такая информация появилась в СМИ в четверг, 26 января.

По неподтвержденным данным, погибшим оказался 49-летний мужчина, который некогда занимал управленческие должности в таких компаниях как «Лукойл», «Русдрагмет», АХК «Сухой» и других. От подобной деятельности погибший отошел, и в последнее время возглавлял отдел международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства при одном из крупных вузов.

Как сообщил Telegram-канал «112», мужчина курил. Причиной пожара могла стать тлеющая сигарета, с которой заснул погибший.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на 17 этаже жилого дома на Ленинском проспекте. После тушения при разборе завалов в квартире обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

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