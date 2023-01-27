Обучающий видеосеминар провели для столичных бухгалтеров

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Обучающий видеосеминар прошел для сотрудников бухгалтерий столичных ведомств и государственных учреждений. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

— В сотрудничестве с Минфином России и Федеральным казначейством город проводит работу по реализации на практике новаций по учету бюджетных средств и формированию отчетности. Важной частью этого процесса являются непрерывная методическая поддержка сотрудников бухгалтерских служб, обеспечение своевременного освоения ими методологических и технологических новаций в учете, — отметила Зяббарова.

В мероприятии приняли участие около 1,2 тысячи человек. На встрече обсудили технологические вопросы работы в общегородской универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета (УАИС БУ). Специалистам рассказали о правилах заполнения электронной формы отчетов на основании данных бухгалтерского учета и на алгоритме направления отчетности в единую информационную систему Департамента финансов Москвы по сбору и своду бюджетной (бухгалтерской) отчетности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что свыше тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц прошли тренинги по стрессоустойчивости. Занятие длилось восемь часов в интерактивном формате с использованием видеоматериалов и анализа ситуаций, которые могут возникнуть.