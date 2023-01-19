Более тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц Москвы прошли тренинги по стрессоустойчивости

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Тренинги по стрессоустойчивости в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы прошли свыше тысяч будущих сотрудников флагманских центров больниц. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора кадрового центра Юлия Уварова в четверг, 19 января.

— Выработка навыков стрессоустойчивости, позволяющих сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях, — это очень важная часть обучения персонала флагманских центров больниц. Тренинги по этому направлению прошли уже более тысячи человек, — рассказала она.

Среди тех, кто прошел обучение, — 165 врачей, почти 600 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и свыше 300из числа немедицинского персонала. Еще 300 человек завершат тренинги к концу января. Занятие длится восемь часов в интерактивном формате с использованием видеоматериалов и анализа ситуаций, которые могут возникнуть, передает агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день в Москве реализуется практика внедрения нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи. В связи с этим в столице проходит масштабное обучение сотрудников тех больниц, на базе которых в этом году откроются скоропомощные стационарные комплексы.