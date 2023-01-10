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Специалисты прошли обучение перед трудоустройством в скоропомощные стационарные комплексы

Евгений Жуков
Город
Специалисты прошли обучение перед трудоустройством в скоропомощные стационарные комплексы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На сегодняшний день в Москве реализуется практика внедрения нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи. В связи с этим в столице проходит масштабное обучение сотрудников тех больниц, на базе которых в этом году откроются скоропомощные стационарные комплексы. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По словам исполняющей обязанности директора Кадрового центра столичного департамента здравоохранения Юлии Уваровой, на данный момент подошел к концу процесс обучения травматологов-ортопедов, которые в рамках данной инициативы освоили программу «Сердечно-легочная реанимация и интенсивная терапия».

Она также добавила, что во время тренингов применялось современное симуляционное оборудование, с помощью которого специалист может отработать навыки оказания медицинской помощи в условиях, максимально приближенных к реальным, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что свыше 550 специалистов проходили обучение в Кадровом центре столичного депздрава.

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